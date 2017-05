Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"C'est une jeune fille exceptionnelle, une immense voix. Le chemin ne fait que commencer pour cette demoiselle qui a un avenir dans la chanson". Jenifer, coach de Lou dans The Voice Kids 3, ne tarissait pas d’éloges sur sa protégée lors de la finale de l’émission. Et la chanteuse ne s’est pas trompée en affirmant que la carrière de Lou ne faisait que commencer.

Plus de 7 mois après avoir raflé une jolie deuxième place dans The Voice Kids 3, Lou a annoncé une très bonne nouvelle à ses fans sur les réseaux sociaux. Après avoir séduit le public de TF1 lors du concours musical présenté par Nikos Aliagas et Karine Ferri, la jeune fille a signé il y a quelques jours un contrat avec TF1 Musique. Cerise sur le gâteau, un premier single baptisé Toutes les chances du monde est attendu dans quelques jours. Lou réserve d’ailleurs un beau cadeau à ses fans puisqu’elle dévoilera ce titre, en exclusivité et en avant-première, ce samedi 3 juin dans The Voice diffusé à partir de 21 heures sur TF1.

Lou n’est pas le seul talent de The Voice Kids à avoir séduit une maison de disques après son passage dans l’émission de TF1. Lenni-Kim, découvert dans The Voice Kids 2, a lui aussi signé un contrat avec TF1 Musique il y a quelques mois. Le jeune chanteur, qui a fait son retour sur le petit écran samedi dernier dans The Voice, vient d’ailleurs de sortir son deuxième single baptisé YOLO.