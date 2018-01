Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Révélée en finale du télé-crochet "The Voice Kids" saison 3, la jeune adolescente Lou Jean de 13 ans a partagé son premier album éponyme le 6 octobre dernier. Un album déjà certifié Disque d’Or avec 50 000 exemplaires vendus. Pour défendre cet opus, la jeune fille a diffusé en single le titre "A mon âge", un titre introspectif qui renvoie aux rêves d’une adolescente découvrant le monde. Deux mois plus tard, Lou dévoile le clip de ce morceau pour le plus grand plaisir de ses fans. Le clip a été réalisé par Alexandre Saltiel, déjà derrière la caméra pour le tube "Jour 1" de Louane.

La jeune fille en a fait du chemin depuis The Voice où elle avait réussi à séduire les trois coachs, Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora. C’est finalement l’équipe de la chanteuse corse que Lou décida de rejoindre. Un choix qui l’a propulsa jusqu’en finale. Depuis, elle enchaîne les projets professionnels comme en intégrant le casting de la série française Demain nous appartient. La chanteuse en herbe donne ainsi la réplique à Ingrid Chauvin, Charlotte Valandrey ou encore Lorie. Dans la série, elle interprète le rôle de Betty Moreno, une ado très discrète et passionnée par la musique. L’année 2018 s’annonce tout aussi chargée pour la jolie blonde puisqu’elle sera en concert sur la scène de l’Olympia de Paris le 25 mars prochain, aux côtés du duo Evan et Marco, eux aussi révélés en participant à la compétition de chant.





Bientôt... #AMonAge 💕 A post shared by Lou Musique (@loumusiqueofficiel) on Jan 6, 2018 at 11:10am PST





A revoir : les auditions à l’aveugle de Lou