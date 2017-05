Par SB | Ecrit pour TF1 |

Ascenseur émotionnel pour les talents qui ont passé leur épreuve ultime, ce samedi soir. Les teams Mika et Florent Pagny étaient à l'honneur. Après le choc, la joie et la déception, ils adressent un petit mot à leurs fans.

Les talents sont passés par tous les états hier soir sur le ring de The Voice. Vincent Vinel, Lou Mai, Agathe, les Sugazz ont passé leurs épreuves ultimes. Pour certains talents, c'est la réussite, pour les autres, le chemin s'arrête là. Ils n'iront pas sur les primes en direct. Mais peu importe, l'important c'est que les talents malheureux de Florent Pagny et Mika ont reçu de grandes vagues virtuelles d'amour et de soutien. En effet, les internautes ont tenu à afficher leur soutien, leur déception, partager leur peine ou la joie des talents.

Après cette vague d'amour, les talents eux-même ne pouvaient pas rester indifférents. Ils se sont saisis de leurs réseaux sociaux pour remercier les fans, remercier leurs soutiens, leurs familles, leurs proches et les coachs, même s'ils n'ont pas été retenus pour la suite. C'est le cas par exemple de Lou Mai qui ne regrette rien, ou encore Agathe. Si cette dernière a fait sensation avec sa reprise délirante de "Fais moi mal Johnny" de Boris Vian mais Mika a décidé de continuer avec Imane.













