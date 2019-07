Lou Reed, Guillaume Grand… Découvrez la playlist qui vous attend ce soir !

Ce samedi 3 mars, les auditions à l’aveugle continue dans « The Voice » avec une nouvelle playlist hétéroclite et rythmée.

On ne le dira jamais assez : faire le bon choix pour sa chanson est primordial pour séduire les coachs. Cette semaine encore, lors des sixième auditions à l'aveugle, les talents vont faire appel à leur originalité, leur sensibilité et leurs préférences pour choisir des titres qui leur ressemblent et qui les mettra en valeur.

Face à Zazie, Florent Pagny, Pascal Obispo et Mika, ce samedi, un nouveau talent va dévoiler sa personnalité très rock’n’roll en interprétant le cultissime titre Walk on the wild side de Lou Reed. Dans un registre très différent, un autre talent va bouleverser les coachs avec sa reprise de Toi et Moi de Guillaume Grand.

Qui saura faire la différence pour séduire les coachs ?

En attendant de la découvrir en intégralité, voici un deuxième extrait de ce qui vous attend ce soir.