L'après The Voice est rayonnant pour Lou. La petite fille a signé chez TF1 musique et elle a annoncé qu'elle sera au casting de la série "Demain nous appartient".

L’avenir s’annonce radieux pour la jeune Lou, petit phénomène de The Voice Kids. Si elle n’a pas gagné le concours, la jeune fille, ex-talent de Jenifer, a tout de même su rebondir de la plus belle des manières. Le talent a signé un contrat avec TF1 musique pour la sortie prochaine d’un premier album. Sur le plateau de The Voice, la suite, Lou a chanté son premier single intitulé « Toutes les chances du monde ». « Elle nous avait bluffé chez les Kids, la preuve c'est que ça envoie ».

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Lou a annoncé en plateau une nouvelle très bonne nouvelle. Elle sera, en effet, au casting du feuilleton événement de TF1 : Demain nous appartient. C’est donc un autre rêve que la petite fille réalise, car après The Voice, sortir un album, elle souhaitait jouer la comédie.



L'adolescente de 13 ans sera donc au casting de la série qui réunit de très beaux noms : Ingrid Chauvin, habituée au saga de TF1, la chanteuse Lorie Pester, mais aussi Charlotte Valandrey, actrice nommée au César pour son rôle dans Rouge Baiser en 1985 et Alexandre Brasseur.



L’histoire se déroule à Sète. Une collision entre deux bateaux, une explosion, une mère à la recherche de son fils présent au moment des faits. Voici l’une des intrigues principales de la série à découvrir cet été, sur TF1.