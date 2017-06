Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

La petite Lou avait deux rêves : participer à The Voice Kids et enregistrer un album. C’est chose faite. La jeune fille n’a pas gagné le concours de chant version enfant, mais elle a marqué les esprits grâce à sa voix déjà très maîtrisée, son aisance scénique et ses interprétations matures malgré son jeune âge. Sa reprise de Carmen, titre de Stromae, avait bluffé les coachs et ils ont dû se battre de longues minutes pour s’attirer les faveurs de ce petit prodigue aux longues bouclettes dorées.



TF1 Musique a décidé de donner sa chance au talent de Jenifer et lui offrir l’opportunité de sortir un album à son nom. C’est ce qu’elle raconte dans une vidéo postée sur sa page Youtube. Dans son dernier vlog, elle emmène ses fans dans les coulisses de la signature de son contrat d’artiste. On retrouve toute la joie de vivre de ce petit bout de fille qui ne cache pas son plaisir et surtout qui ne rechigne pas à chanter quelques secondes de sa chanson Toutes les chances du monde.



Et, on le rappelle, Lou n’avait que douze ans quand elle participe à The Voice Kids 3, remporté par Manuela. Si la jeune fille explique qu’elle a réalisé de deux de ses rêves, elle en a beaucoup d’autres qu’elle compte mener à bien, comme jouer la comédie. Une chose est sûre, Lou n’a pas fini de faire parler d’elle !