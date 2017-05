Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Mercredi 17 mai, la 70ème édition du Festival de Cannes a été lancée. Pour l’occasion, la jeune chanteuse Louane et Benjamin Biolay ont foulé le célèbre tapis rouge.

Elle n’a que 20 ans et déjà une belle carrière derrière elle. Louane était invitée à la 70ème édition du Festival de Cannes qui a commencé ce mercredi 17 mai. De nombreuses célébrités ont d’ores et déjà foulé les fameuses marches du Palais, à l’image de Monica Bellucci, Elle Fanning, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, le président du jury Pedro Almodovar ou encore Louane et Benjamin Biolay. Le duo était en effet réuni pour la cérémonie d’ouverture. Les deux artistes ont ainsi interprété la chanson « Le cinéma » de Claude Nougaro.

Très active sur les réseaux sociaux, Louane n’a pas manqué de commenter son arrivée à Cannes et notamment sur les marches du Palais. Vêtue d’une jolie robe blanche, l’interprète de « Jour 1 » était radieuse : « Nous y voila ! j’espère que vous êtes là », a-t-elle commenté sur son compte Instagram. Une photo qui a évidemment ravi sa commaunuaté de fans, nombreux à suivre son quotidien : « Tu es de plus en plus belle ma Lou », peut-on lire. « J’adore ce duo, il est génial », a ajouté un autre abonné. Louane était également ravie de partager ce moment privilégié avec Benjamin Biolay : « Merci à toi pour ce moment cannois », a-t-elle ajouté.

Côté professionnel, Louane sera très prochainement à l’affiche du nouveau long-métrage, « Nos patriotes » aux côtés d’Alexandra Lamy. La sortie du film au cinéma est prévue le 14 juin prochain.





Nous y voilà ! j espère que vous êtes la 🙏🏻❤️ A tout de suite !! #70emeanniversaire #FestivalDeCannes. Une publication partagée par Louane ❤ (@louane) le 17 Mai 2017 à 10h03 PDT

Revivez l'une des prestations de Louane dans The Voice !