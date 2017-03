Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Louane, la jeune chanteuse révélée lors de la saison 2 de "The Voice", n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. La jeune femme a posté le week-end dernier une belle déclaration d’amitié au chanteur Vianney.

Louane et Vianney ont bien plus qu’un seul point commun. Depuis qu’ils se sont fait connaître du grand public, le succès ne les quitte plus et on se demande bien ce qui pourrait les arrêter. Très active sur les réseaux sociaux, Louane a surpris sa communauté ce week-end. En effet, l’interprète du titre Je vole extrait de la bande-originale du film La famille Bélier, a posté sur Instagram une belle déclaration d’amitié à son ami Vianney accompagnée d’une très belle photo des deux artistes. Qu’on se le dise entre ces deux-là, c’est du solide.

En légende de cette photo postée sur Instagram, on pouvait lire : "@vianneymusique T'es l'une des plus jolie rencontre de ma vie. Je suis heureuse de t'avoir en ami. Quel concert tu nous a donné, quelle force et quel talent. Love Loulou". Bien évidemment, comme on pouvait s’y attendre, ce message posté par Louane a déclenché une vague de likes et de commentaires sans précédent. "Vous êtes géniaux", "J’adore votre musique à tous les deux", "Un duo de choc" pouvait-on lire dans les commentaires. Alors qu’on sait déjà que Louane travaille d’ores et déjà d’arrache-pied sur son nouvel album, on se demande bien si un duo entre les deux artistes sera à l’ordre du jour.





