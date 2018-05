Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Dans quelques jours, vous connaitrez le nom des quatre finalistes de cette septième saison de The Voice. Lors de la demi-finale du concours, qui aura lieu samedi 28 avril en direct sur TF1, le public devra départager les deux talents de chaque équipe. Pour la première fois depuis le début de l’émission, les coachs ne lui seront d’aucune aide puisque seuls les téléspectateurs décideront du sort des talents.

Pour ce troisième grand show en direct, Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo seront évidemment présents pour soutenir leurs protégés. L’interprète de Lucie interprétera aussi un extrait inédit de son nouvel album, dont il a annoncé la sortie il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, en live sur le plateau de TF1. Il ne sera pas le seul à se produire sur scène puisque plusieurs guests de prestige sont attendus dans The Voice, la suite.

Louane (qui avait participé à The Voice en 2013), Emmy Liyana (qui avait bluffé les coachs dans The Voice 6) et Antoine Galey, l’ancien talent de The Voice 5 qui vient tout juste de sortir son premier clip, seront tous les trois présents pour cette grande soirée placée sous le signe de la musique. Ils interprèteront leurs deniers tubes, une fois que Nikos Aliagas aura annoncé quels talents se sont qualifiés pour la finale du concours.

