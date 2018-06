Par katia rimbert | Ecrit pour TF1 |

Ce n’est pas un sujet dont elle parle facilement et pourtant Louane a levé le voile sur une période difficile de sa vie. La chanteuse révélée dans la deuxième saison de The Voice a perdu ses deux parents, à quelques mois d’intervalle, alors qu’elle n’avait que 16 ans. "C’est évident qu’il m’est arrivée des choses très compliquées", a-t-elle confié dans l’émission Sept à Huit diffusée le 3 juin en précisant qu’elle n’abordait pas le sujet "par pudeur, par protection, pour moi, pour ma famille". "À moins que ça serve à une cause, je trouve ça un peu pathos de parler de ça", a-t-elle expliqué.

L’artiste a une rage de vaincre, de la "chance" et une "force" qu’elle a "hérit[é] de ses parents". "Je suis pleine d’énergie. Mon père était plein de volonté et ma mère était une bête de travail. Je pense que les deux m’ont énormément nourrie plus jeune. Et ma mère avait cette phrase qu’elle m’a toujours dit : ‘Si tu as envie de faire des choses, fais-les. Que tu y arrives ou pas, tu auras au moins la satisfaction d’avoir fait les choses à fond.’ C’est un peu mon mantra, c’est ce que je me dis tous les matins", a-t-elle révélé aux caméas de TF1. Mais si elle a su poursuivre ses rêves et mener de front sa carrière malgré ce drame, c’est aussi grâce à son entourage.



"C’est un milieu qui peut faire très mal. Aujourd’hui, je suis tellement bien dans ma vie. Je suis tellement protégée et tellement heureuse que c’est très très dur de me faire du mal. J’aurais pu exploser en vol, faire un burn-out, tomber dans des choses illicites horribles. J’aurais pu vraiment mal tourner. J’étais une enfant qui venait de vivre des choses compliquées et qui aurait pu voler en éclats", a affirmé Louane.