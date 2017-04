Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Le 17 décembre 2014 sortait La Famille Bélier, un film d’Eric Lartigau avec Karin Viard, François Damiens et Eric Elmosnino. Louane Emera y incarnait Paula, une jeune fille née dans une famille de sourds qu’elle seconde au quotidien dans la gestion de la ferme familiale, jusqu’au jour où l’un de ses professeurs la pousse à passer le concours de Radio France, ayant décelé chez elle un don indéniable pour le chant. L’ancienne candidate de The Voice y crevait l’écran. Une belle performance pour la jeune chanteuse qui lui voudra de remporter le César du meilleur espoir féminin en 2015.

Un peu plus de deux ans plus tard, Louane va enfin faire son retour sur grand écran. L’artiste de 20 ans sera en effet au casting du long-métrage Nos Patriotes de Gabriel Le Bomin qui sortira le 14 juin prochain. Louane vient d’ailleurs d’en dévoiler l’affiche sur ses comptes Instagram et Twitter. "J'ai hâte de partager ce film avec vous," a-t-elle écrit en guise de légende. On y découvre la jeune femme teinte en brune dans des vêtements typiques des années 40. Elle se tient aux côtés de Marc Zinga, Alexandra Lamy et Pierre Deladonchamps à qui elle donne la réplique.

Ce film historique relate l’histoire d’Addi Ba (Marc Zinga), un jeune tirailleur sénégalais, qui après la débâcle française à l’été 40, se cache dans les Vosges. Il va alors participer à la fondation du premier maquis de la région.

Parallèlement à sa carrière d'actrice, Louane continue de chanter. D'ailleurs, un deuxième album est prévu pour bientôt…





Sortie en juin de #NosPatriotes. J ai hâte de partager ce film avec vous ! ❤️🙏🏻 Une publication partagée par Louane ❤ (@louane) le 25 Avril 2017 à 1h25 PDT