Louane, Olympe… talents de la saison 2 que deviennent-ils ?

La deuxième saison de The Voice fut riche en talents. Nombre d’entre eux se sont fait une place dans notre paysage.

Louane, talent de Louis Bertignac

The Voice a incontestablement changé sa vie ! Pendant les auditions, Anne Peichert de son vrai nom séduit non seulement les coachs mais aussi le réalisateur Eric Lartigau. Celui-ci décide de lui confier le rôle de Paula dans La famille Bélier. Eblouissante, elle obtient le César du meilleur espoir féminin pour son interprétation. Côté musique, elle sort Chambre 12 en 2015 dont elle écoule plus d’un million d’exemplaires. Après avoir incarné une des voix de Trolls avec M Pokora, elle prépare un nouveau film qui raconte l’histoire d’un tirailleur sénégalais. Son succès n’est donc pas près de s’arrêter





Olympe, talent de Jenifer

En s’appropriant Born to Die de Lana Del Rey lors des auditions à l’aveugle le talent marque les coachs dès le début ! Finaliste de The Voice il sort un disque de reprises peu de temps après. En 2014 le chanteur poursuit son chemin avec un album particulièrement réussi. D‘un point de vue plus personnel, Olympe se marie en 2016 à Las Vegas avec son compagnon Julien. 2017 devrait aussi être une belle année puisque le chanteur envisage de retrouver son public.

Nuno Resende, talent de Florent Pagny

Fort d’une carrière déjà impressionnante, le chanteur spécialiste des comédies musicales (Mozart, l’opéra rock, Aladin, Grease,…) décide de se mettre en danger en participant à The Voice. Bien qu’il ne remporte pas la victoire, sa brillante carrière se poursuit. Nuno continue donc de se produire dans des spectacles musicaux et sort un EP en 2016. Cette année il va chanter en Suisse et espère bien rencontrer ses fans lors d’autres concerts.





Laura Chab’, talent de Jenifer

Mineure quand elle participe à l’émission, il lui faut un peu de temps pour mûrir une fois The Voice fini. La chanteuse attend en effet trois ans avant de nous ravir avec un premier single intitulé Adeliam. Dans la foulée elle tourne un clip. Ce titre qui montre l’étendue de son talent annonce certainement d’autres chansons à venir dans les prochains mois…





Emmanuel Djob, talent de Garou

Originaire du Cameroun, Emmanuel Djob se passionne pour la musique dès sa plus tendre enfance. Fort logiquement il s’inscrit à The Voice avec plein d’espoir. Après l’émission il enregistre un album en 2015 et participe à d’autres disques dans lesquels il interprète du Gospel et des Negro Spirituals. Toujours actif, il se produit régulièrement en concert et devrait en donner plus d’une trentaine cette année.