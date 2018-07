Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Louane est une jeune chanteuse au grand cœur. Celle qui s’est fait connaître grâce à son passage dans la deuxième saison de The Voice le prouve une nouvelle fois en décidant de se produire lors d’un concert caritatif.



"Le 14 septembre, je serai en concert à Paris à la Seine musicale dans une formation exclusive au profit de la lutte contre le cancer !! Toujours très heureuse d'aider l'institut Gustave Roussy !! J'espère que vous serez là !!," a-t-elle ainsi annoncé sur son compte Twitter ce mercredi 4 juillet. Tous les bénéfices de ce concert qui se tiendra donc le 14 septembre prochain à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt près de Paris seront reversés à l’association Ensemble contre le mélanome et à l’institut Gustave Roussy, Premier centre européen de lutte contre le cancer, qui est à la fois un centre de soins, de recherche et d'enseignement et qui prend en charge des patients atteints de tout type de cancer.



Mise à part sa tournée partout en France durant laquelle elle interprète les cartons de son dernier album intitulé No, la jeune chanteuse de 21 ans a également une actualité chargée au cinéma. C’est en effet elle qui prête sa voix à Violette, la jeune adolescente un peu mal dans sa peau dans Les Indestructibles 2. Mais elle est également à l’affiche du film Les Affamés dans lequel elle fomente une petite révolution aux côtés de Bruno Sanches, Anne Depetrini, Nina Melo, François Deblock ou encore Rabah Naït Oufella





