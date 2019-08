Louane : son nouveau projet avec Marina Foïs !

Par| Écrit pour tf1 |Le 05/04/17 à 12:21 , mis à jour le 05 Avril 2017 à 12:21 | Voir le site de The Voice

Sur Instagram, Louane, révélée dans "The Voice 2", a posté deux photos aux côtés de l'actrice Marina Foïs et d'autres acteurs laissant présager qu'elle tourne actuellement un long-métrage...

"Y'a rien de mieux que de tourner avec des potes (sic)", écrit Louane sur Instagram. Le sourire jusqu'aux oreilles, la chanteuse, révélée lors de la saison 2 de The Voice pose aux côtés de ses acteurs fétiches : Rod Paradot, Melha Bedia et Marina Foïs. Alors que la chanteuse de Hénin-Baeumont est en pleine préparation de son deuxième album tant attendu, elle a rejoint le chemin des tournages pour un nouveau long-métrage. Après une consécration avec l’obtention du César du meilleur espoir féminin en 2015, la jeune femme souhaite remettre le couvert ! Ce nouveau film est une fois de plus signé Eric Lartigau, à qui l'on doit la Famille Bélier, qui a lancé la carrière de l'artiste.

Sur les réseaux sociaux, les fans de la chanteuse sont aux anges. Tous félicitent leur idole pour ce nouveau projet. "Bravo Louane, tu tournes avec les meilleurs, tu es chanceuse !", "top !!! enfin un nouveau film je suis pressé de le voir", "un album un nouveau film, Louane tu sais comment nous gâter", écrivent-ils sur Instagram. Il faut dire que les acteurs choisis ont été triés sur le volet... Si Louane se montre évasive quant à ce nouveau projet, ses fans pourront la revoir sur les écrans dans le film Nos Patriotes, aux côtés d’Alexandra Lamy, qui sortira en salle le 14 juin prochain.