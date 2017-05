Par SB | Ecrit pour TF1 |

Barbara aurait fêté ses 87 ans le 9 juin prochain. C’est à cette date précise que sortira un album hommage à cette grande dame de la chanson française. Un album qui réunit une poignée des plus belles voix féminines de la scène actuelle. Parmi elles, Louane. En effet, la jeune demoiselle a trouvé le temps, entre deux projets de poser sa voix sur quelques titres mythiques du répertoire de Barbara. Dans le projet baptisé Elles & Barbara, elle a croisé la route de Zazie. La coach de The Voice a accepté de relever le défi tout en avouant : « c’est difficile de toucher avec respect et en même temps, en restant soi-même, un patrimoine pareil ».



Après le bel hommage de Gérard Depardieu à la « Femme qui chante », c’est donc aux femmes elles-mêmes de faire résonner les mots de Barbara, ceux qui touchent toujours en plein coeur. Hormis Zazie et Louane, on retrouvera sur cet album réalisé par Edith Fambuena, Elodie Frégé, Olivia Ruiz ou encore Nolwenn Leroy. « Chacune a pu se donner la liberté d’interpréter à sa façon les textes de la chanteuse » et elles « offrent une relecture inédite des classiques » de la chanteuse.



Lors des battles, Zazie avait d’ailleurs choisi de faire chanter un titre de Barbara à Dilomé et Emmy Liyana. Les deux talents s’étaient opposés sur « L’Aigle Noir ».