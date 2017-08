Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Depuis son passage dans la saison 2 de The Voice en 2013, Louane rencontre un succès immense dans le monde entier. En effet, la jeune chanteuse qui avait réussi à convaincre les coachs lors des auditions à l'aveugle avec sa voix et son émotion à fleur de peau, fait aujourd'hui partie des plus grands artistes de la chanson française de sa génération. Le télé-crochet musical diffusé sur TF1 lui a ainsi permis de lancer une carrière au cinéma, notamment grâce à son rôle principal dans "La Famille Bélier" (voir vidéo ci-dessus), un film touchant pour lequel Louane a été récompensée lors de la cérémonie des Césars en 2015.

Côté carrière, Louane est à son apogée. Après avoir réussi à conquérir le coeur des français, la jeune femme s'est exportée aux Etats-Unis, où elle a été invitée à collaborer avec deux DJ new-yorkais "The Chainsmokers". Ainsi, Louane a enregistré plusieurs morceaux aux côtés du duo très en vogue, dont "It Won't Kill Ya" ou encore "Memories". Mais pour l'heure, place aux vacances pour cet artiste qui a un emploi du temps très chargé. Sur son compte Instagram, la jolie blonde a dévoilé une vidéo assez amusante, où on la découvre s'essayer à un nouveau sport aquatique, le Wake Skate. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la chanteuse est plutôt douée. Louane profite en tout cas de ces quelques jours de repos, avant de retrouver son public lors d'une grande tournée en 2018.