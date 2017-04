Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Suivi par plus de 122 000 abonnés sur les réseaux sociaux, Louis Delort peut compter sur le soutien de ses fans. Depuis sa participation à The Voice, le chanteur a su séduire de nombreux téléspectateurs. Et après avoir convaincu le public dans la comédie musicale 1789, les amants de la Bastille, Louis Delort souhaite désormais se consacrer à un projet plus personnel, un nouvel album qui devrait sortir prochainement. Mais pour réaliser son rêve et mener à bien son idée, le jeune homme – qui a quitté la maison de disques Mercury – a besoin de l’aide de ses fans. Comme il l’explique sur sa page officielle, le chanteur espère récolter un maximum de dons : « Il ne manque plus que vous, le public, a-t-il écrit. Vous pouvez faire éclore cet œuf que j'ai couvé si longtemps. Il vous suffit de participer à la collecte mise en place. »

Ce deuxième album qui comprend des titres en français et en anglais est baptisé « La Folie des Hommes ». Deux premiers titres ont d’ailleurs étés dévoilés par le chanteur sur sa page Twitter. Les internautes peuvent ainsi découvrir le titre « Le temps que tu reviennes » et « Les Roses ». Les 25 000 euros espérés sont ainsi nécessaires pour financer le studio, les musiciens, les tournages de clips ou encore les déplacements prévus par le chanteur pour promouvoir l’album.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que les fans semblent déjà au rendez-vous : « Cet artiste avec cette voix si doute et ce talent immense m’avait tellement manqué », peut-on lire. « Un bonheur pour les oreilles », a ajouté une autre abonnée.









