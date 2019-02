Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Louna, jeune corse de 22 ans, a eu une enfance difficile. Atteinte de phobie scolaire, la jeune fille étudie à la maison mais subit les moqueries des enfants de son âge. Très angoissée, elle se plonge alors dans la musique et s’inscrit dans une école de chant où elle se sent enfin à sa place. Comme elle le dit elle-même: “la musique l’a soignée”. La jeune femme considère The Voice comme la réalisation d’un rêve et ce soir elle compte bien saisir sa chance."En montant sur scène, je vais faire une descente d’organes,” lance Louna avant son audition.



Louna - “Lose Yourself” d’Eminem

Son rêve le plus ultime ? “Danser en body en plein milieu du stade de France comme Beyoncé. Un show à l’américaine quoi !” Pour les auditions à l’aveugle, Louna a choisi d’interpréter “Lose Yourself” d’Eminem. Soprano est le premier à buzzer, debout sur son fauteuil. Mika ne tarde pas à se retourner non plus. “Louna déjà, j’adore ce prénom puisque c’est le nom de ma fille. Je lui fait une petite dédicace,” en profite Soprano. “C’était un magnifique show. J’aimerai beaucoup travaillé avec toi”.”Si tu viens dans mon équipe et que tu veux rapper, on appellera Soprano,” rigole Mika. A la surprise générale, Louna choisit Mika pour la suite de l’aventure.