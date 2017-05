Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Elle avait fait sensation avec sa version pleine d'émotion de It's a man's man's man's world de James Brown, lors des auditions à l'aveugle. Elle envoûte les quatre coachs, mais finalement, malgré la pluie de compliments de la part de chacun d'entre eux, elle rejoint l'équipe de Florent Pagny. Du haut du 18 ans, Lucie est l'une des chanteuses de l'équipe 100% féminine de l'interprète de Savoir aimer.



A chaque étape, elle subjugue les coachs grâce à sa technique vocale impressionnante et son interprétation à fleur de peau. Pour son premier show en direct, la jeune Rouennaise ne jouait pas la facilité en reprenant un monument : le tube Billie Jean de Michael Jackson.

L'adolescente la reprend à sa sauce. Le tempo est ralenti. Elle chante sur une ligne de piano, avant que s'ajoute une batterie légère et quelques riffs de guitare. Ambiance dramatique et électrique. "Elle est fragile et forte à la fois", souligne Florent Pagny. "Je suis totalement pour les risques, ce que tu as fait, c'est très courageux. C'est dur de le faire", salue Mika mais conseille à la jeune femme de ménager sa voix pour les prochains directs. "Tu as tellement de talent qu'il ne faut pas te mettre à la corde".

Elle est sauvée par le public et continue l'aventure The Voice.