Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Incontestablement Je l’aime à mourir de Francis Cabrel appartient au patrimoine de la chanson française. Reprendre ce titre relève donc du défi extrêmement difficile à relever. Encore plus compliqué, le texte est destiné à être interprété par un homme. Autant dire qu’il s’avère plus que complexe pour une femme de l’interpréter. Comme si cela ne suffisait pas, les paroles supposent d’avoir un certain vécu pour réussir à transmettre les émotions qu’elles suggèrent. Pourtant, du haut de ses 18 ans, Lucie décide d’interpréter ce tube.



Pour contourner toutes les difficultés, le talent utilise une astuce ingénieuse. Elle change un tout petit peu le texte pour l’adapter au féminin. Dans le même esprit elle transforme aussi certains mots pour mieux se les approprier car son petit ami est dans le public. Avec cette intelligence elle bluffe complètement les coachs. A commencer par Florent Pagny qui dans un premier temps regrettait que Lucie ne choisisse pas une chanson qui puisse mieux mettre en valeur sa puissance et sa voix impressionnante. Si tout le monde pouvait paraître septique au départ, le culot monstre de Lucie paye. Elle convainc non seulement son coach mais aussi le public. Sa prestation donne clairement envie qu’elle aille plus loin. Du coup Florent Pagny décide de l’emmener avec lui pour les grands shows en direct. Et personne ne s’en plaindra !