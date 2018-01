Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Dans trois jours, Pascal Obispo prendra place dans l'un des quatre fauteuils de coach de The Voice. Le chanteur est rédacteur en chef d'un jour de MYTF1. L'occasion d'en découvrir un peu plus sur lui.

Il fait partie du paysage musical français. Une carrière riche de plus de vingt ans durant lesquels il s’est forgé un nom et une réputation. Puisqu’il ajoute une nouvelle corde à son arc, en devenant le nouveau coach de The Voice, MYTF1 revient sur cinq anecdotes marquantes du Captain Samouraï Flower.



Lucie, un acte de rébellion



Lucie est un accident. Aux Victoires de la musique 1997, Pascal Obispo ne remporte aucun prix, pourtant il était l’artiste le plus nommé de la soirée, figurant dans quatre catégories. Vexé et en colère, il refuse de chanter le titre nommé dans la catégorie « Chanson de l’année », à savoir « Personne ». Au dernier moment et contre les recommandations de sa maison de disque, il décide d’interpréter un titre absolument inédit : « Lucie ». Ironie : le single s’écoulera par la suite à 100 000 exemplaires en un mois et deviendra l’un de ses plus gros succès.







La passion pour le foot et la poésie, un héritage de son père



La passion de Pascal Obispo pour le football n’est une surprise pour personne. Le chanteur a l’amour du ballon rond en héritage, un héritage qui lui vient de son père, Max Obispo, joueur des Girondins de Bordeaux. Son père était aussi un passionné de poésie, et il lui aussi transmis le goût des mots. L’album « Billet de femmes » est d’ailleurs directement inspiré de cette passion pour la poésie. Sur cet album, il met en musique les poèmes de Marceline Desbordes-Valmore, poétesse du 19e qu’affectionnait particulièrement son père, décédé en 2012.







France Gall, le rendez-vous manqué



Lucie a attiré les regards et les oreilles de la sphère musicale française. Dès lors, il est le compositeur que les artistes s’arrachent. On lui propose même de faire l’album d’une certaine France Gall. Pour elle, il écrit Chanter. Sa maison de disque veut au contraire que cette chanson soit interprétée par Johnny Hallyday. Finalement, l’album avec France Gall tombe à l’eau, Pascal Obispo avait auparavant refusé de la céder à l’idole des jeunes. Finalement, c’est Florent Pagny qui remporte le droit de chanter ce titre, là aussi, emblématique de la variété française.



Faire chanter les footballeurs, pari réussi



Engagé, Pascal Obispo. En plus des Enfoirés, le chanteur se bat pour d’autres bonnes causes, comme auprès du Sidaction. En 2002, il fait le pari fou de faire chanter les plus grandes stars du ballon rond sur le titre Love United, un titre dont les bénéfices sont reversés à la lutte contre le sida. Parmi les footballeurs, on retrouve Zinédine Zidane, Claude Makelélé ou encore Bixente Lizarazu et Figo. C’est Pascal Obispo lui-même qui est allé chercher les sportifs et a joué le coach vocal, le temps de l’enregistrement.

Tombé pour elle n’aurait pas dû s’appeler ainsi



C’est l’un des titres les plus emblématiques du répertoire de Pascal Obispo et pourtant, elle a failli ne pas être baptisée ainsi. S’il est acté que ce n’est pas une déclaration d’amour à une femme mais à une presqu’île, au départ, le chanteur ne parlait pas de l’île aux oiseaux, dans le bassin d’Arcachon mais… de Jérusalem. En effet, après une visite dans la ville, Pascal Obispo voulait évoquer le souvenir de cette cité sacrée mais sa cheffe de projet n’est pas convaincue par le texte et lui conseille de plutôt parler d’un endroit qu’il connaît parfaitement : l’île aux oiseaux.









