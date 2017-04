Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Les battles de The Voice, c'est beaucoup d'émotions qui s'entrechoquent. Lucie a remporté son combat chantant mais c'est en larmes qu'elle rend hommage à Syrine qu'elle affrontait sur Can't Feel My Face de The Weeknd.

Pour opposer les deux benjamines de son équipe, à savoir Syrine et Lucie, Florent Pagny a décidé d'opter pour un choix de chanson résolument moderne : Can't Feel My Face de The Weeknd. Et, une chanson pas facile, cependant pour le coach, il est persuadé, cela donnera une battle pleine de fraîcheur. Syrine n'était pas rassurée par le choix, car loin de son registre, elle qui a l'habitude de jouer sur l'émotion. Lucie avait quelques doutes aussi car elle ne s'imaginait pas chanter un tube électro.

Sur le plateau, les deux adolescentes livrent une prestation de haute facture, à base de vocalises très bien maîtrisées des deux côtés. Les coachs sont impressionnés, Mika lâche même un "c'est incroyable" alors que les deux filles sont encore en train de tout donner sur le ring. Standing ovation pour Lucie et Syrine. "J'ai besoin de quelques secondes de réflexion", implore Florent Pagny. Mika penche pour Lucie, car il y avait un peps supplémentaire de son côté. "Pour l'aisance", Zazie choisit aussi Lucie. M Pokora estime que Syrine a plus de chaleur, plus de rondeur dans la voix, mais il préfère également Lucie, pour la facilité à attraper les notes les plus hautes.

"Pour l'attitude, je vais garder Lucie", conclut Florent Pagny. Lucie est prise par l'émotion, elle tombe dans les bras de son adversaire d'un soir. Face à la caméra, elle rend hommage à Syrine. Entre deux sanglots, l'adolescente craque : "elle m'a tout donné, elle m'a portée, c'est un peu compliqué de devoir éliminer quelqu'un avec qui on a tellement partagé".