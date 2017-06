Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Après Michael Jackson, Christine and The Queens, Lucie s’attaque à l’une des plus grandes divas de la scène internationale actuelle. En effet, le talent précoce de Florent Pagny, a décidé de reprendre la chanson "Halo" de Beyoncé, l’une de ses idoles, si ce n'est sa plus grande idole. "Je suis allée la voir au Stade de France, j’étais hystérique, je n’ai pas su me retenir", a confié Lucie, lors des répétitions.

La chanson, Lucie la connaît par cœur. Une chanson très difficile à interpréter du fait des notes très hautes et très longues à tenir et l’application trop scolaire faisaient peur à son coach, car la jeune demoiselle est beaucoup trop dans la maîtrise, hors, c’est ce qu’elle ne doit pas faire. Cependant, Florent Pagny fait confiance à celle qui surnomme "sa princesse" pour assurer le show et mettre l’émotion nécessaire pour toucher le cœur des téléspectateurs et décrocher sa place en finale.



Appliquée, mais à fleur de peau, Lucie a complètement séduit son coach avec sa prestation toute en émotion, cachée dans une cage de lumière. Pour son coach, Lucie était "la patronne". "Elle réussit cette performance, elle était élégante". Mika est d’accord avec son collègue. « Je dois te dire que t’as bien chanté ». Cependant, la prestation a offert une autre facette de la personnalité et du talent de l’adolescente. "C’est comme si je te découvrais. Il y avait beaucoup plus de cœur, tu t’es sali les mains. Tu es enfin entrée dans la compétition, c'est le bon moment pour le faire".

Florent Pagny attribuera 26 points à Lucie, Shaby aura 24 points. Léger avantage pour la plus jeune des deux talents du jeune homme. Avec les points du public, la jeune demoiselle obtient 86,8 points et accède à la finale de The Voice.