Ce samedi, Lucie va se mesurer à trois hommes à l'occasion de la grande finale de The Voice. A J-2, la pression se fait plus que jamais ressentir pour la Rouennaise.

A 17 ans, Lucie est le seul talent féminin à accéder à la finale de The Voice. Lors de la demi-finale, la jeune femme originaire de Rouen a proposé un show spectaculaire sur Halo de Beyoncé. Une reprise qui subjugué Florent Pagny, qui l'a sauvée pour les derniers shows en direct. "Elle est devenue la patronne. Elle a réussi la performance, c'est hyper agréable", a assuré son coach. "Finalement, c'est comme si je te découvre. Tu t'es sali les mains, tu as montré qui tu étais", l'a complimentée Mika. Samedi 10 juin, elle affrontera Lisandro, de l'équipe de M. Pokora, Nicola Cavallaro de celle de Zazie et Vincent Vinel de la team de Mika.

Seule présence féminine de cette finale de The Voice, la jeune femme n'a pas donné son dernier mot. Pour la finale, elle a choisi de chanter New York, New York, de Franck Sinatra. Et ça tombe bien puisque ce morceau est le préféré de la jeune étudiante. Alors que la tension se fait sentir, elle peut compter sur le soutien de son mentor, Florent Pagny, pour l'aider à gérer au mieux son stress. "Cette chanson est l'une de mes préférée. La difficulté, c'est qu'il y a des notes qui sont assez haute, et qui sont tenues assez longtemps, donc il faut du muscle, ça se travaille", a-t-elle glissé. Écoutera-t-elle les conseils prodigués par son coach pour l'ultime live ? Réponse dans quelques jours...



