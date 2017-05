Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Lucie a décidé de s'attaquer à une chanson très compliquée pour son deuxième prime en direct : "Saint Claude" de Christine and the Queens. Une prise de risque récompensée. Elle continue l'aventure.

Après Michael Jackson la première semaine de direct, la jeune Lucie s'attaque à Christine & The Queens, dont Michael Jackson est l'une des idoles. Le talent de l'équipe de Florent Pagny a choisi de reprendre « Saint Claude », titre pas si facile à reprendre, à cause du débit très particulier et des notes façon montagnes russes, très hautes et très basses aussi.



Florent Pagny prévient son talent, il va falloir tenir sur la longueur, ne pas mettre trop de force ou de montrer de l’agressivité. Les conseils ne tombent pas dans l’oreille d’une sourde. La belle adolescente se réapproprie la chanson sans la dénaturer pour autant. La prestation de Lucie séduit les quatre coachs qui couvrent la demoiselle d’éloges.

Pour Florent Pagny, « c’est une chanson très difficile à tenir sur la distance et garder la magie, elle a réussi ce petit tour de force. Elle s’est parfaitement défendue, c’est une guerrière ». Zazie acquiesce et rajoute que Lucie a fait preuve de beaucoup « de courage ». Elle explique que reprendre « Saint Claude » c’est « c’est casse figure », car la chanson est « très personnelle, très ancrée » dans le parcours de l’interprète originale. La prestation de Lucie a été récompensée par son coach puisque Florent Pagny a décidé de continuer l’aventure The Voice avec elle. Il devait choisir entre ses deux princesses, Lucie et Hélène. Malheureusement pour la belle Hélène, c’est terminé.