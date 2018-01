Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Samedi 27 janvier, c’était le grand retour de "The Voice" sur TF1 ! Pour cette premières soirée d’auditions à l’aveugle, les anciens candidats de la saison précédente étaient au rendez-vous. Et ils se sont montrés un peu nostalgiques sur Twitter.

Un an déjà. Les candidats de The Voice 6 se souviennent pourtant de leur passage sur la scène du show musical comme si c’était hier. Et pourtant, la saison 7 du concours de chant est bel et bien lancée. Samedi 27 janvier, Pascal Obispo, Zazie, Florent Pagny et Mika ont raflé leurs premiers talents lors des premières auditions à l’aveugle. Si les téléspectateurs étaient au rendez-vous, les anciens de The Voice 6 étaient eux aussi devant leur télévision !

Sur les réseaux sociaux, bon nombre d’entre eux étaient très nostalgiques de leur passage sur le plateau de TF1. C’était l’occasion aussi pour eux de mesurer le chemin parcouru en douze mois. Pour les SugaZz, The Voice est "un souvenir qui restera gravé à jamais" tandis que Julie se rappelle de son aventure comme d’"une superbe expérience avec des moments inoubliables".

De son côté, Vincent Vinel avoue que les primes lui "manquent" sur Twitter. Lucie philosophe sur son année écoulée, alors qu’elle vient de sortir un single quasiment un an jour pour jour après avoir foulé la scène de The Voice 6. "Je suis spectatrice à nouveau... Ça fait déjà 1 an... wow", a-t-elle écrit sur Twitter. D'anciens talents comme Lou Mai ou encore Camille Esteban en ont aussi profité pour encourager chaleureusement les candidats. Qu’ils se rassurent, la relève est assurée !





