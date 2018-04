Par SB | Ecrit pour TF1 |

L’audition finale, c’est terminé. Place aux duels désormais. L’ultime étape avant les primes en direct. Mais avant, revenons sur les derniers talents. Ce samedi, six nouveaux talents se sont affrontés pour convaincre Zazie qu’ils avaient leurs places pour poursuivre l’aventure. Il y a eu le déchirant trio Aliénor vs Luna Gritt vs Ryan Kennedy. Zazie a eu énormément de mal à choisir entre les trois, elle n’a jamais paru aussi désemparée au moment de trancher. Les autres coachs étaient dans la même situation, emballés par les trois prestations particulièrement réussies. C’est dans un souffle, et les larmes aux yeux que la coach décide de poursuivre avec Luna Gritt.

Le deuxième trio de la soirée, dans l’équipe de Zazie, a été surnommée « l’équipe démoniaque » par Florent Pagny. Parce que B. Demi Mondaine, Petit Green et Gabriel Laurent ont proposé des interprétations très fortes mais très sombres. Des artistes « hors format », « hors cadre » qui, d’après Zazie « éclairent les ombres ». Et parce qu’elle est plus sensible à l’univers tourmenté de B. Demi Mondaine, elle choisit de la sauver pour la suite de l’aventure. Lors de cette soirée, aucun des autres talents de Zazie n’a été volé. Les autres coachs avaient tous épuisé leur quota de buzz.

En résumé, les talents de l’équipe de Zazie qui ont été sélectionnés pour les duels sont : Gulaan, Maëlle, Luna Gritt, Demi Mondaine, Edouard Edouard, Karolyn, Yvette, Liv Del Estal.