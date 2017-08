Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

M Pokora occupera à nouveau la place de coach dès ce samedi 19 août à 21H sur TF1. De retour dans la quatrième saison de The Voice Kids aux côtés de Jenifer et Patrick Fiori, le chanteur affirme sur les réseaux sociaux être un homme heureux.

Ce samedi 19 août à 21H sur TF1, débute la toute nouvelle et quatrième saison de The Voice Kids avec les premières auditions à l'aveugle. Ainsi, M Pokora, Jenifer et Patrick Fiori, nos trois coachs incontournables, retrouveront leur place dans les mythiques fauteuils rouges. Leur objectif est simple, dénicher le Talent de demain, qui remportera le trophée de la meilleure voix. Par ailleurs, MyTF1 vous dévoile les premières minutes de ce qu'il vous attend samedi soir, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle édition promet de très belles surprises. Mais à seulement quelques jours du premier prime, dans quel état d'esprit sont les coachs ?

On sait déjà que la chanteuse et coach Jenifer est prête à reprendre du service. M Pokora a récemment donné des nouvelles de son amie de qui il est très proche, et cette dernière pourrait bien nous surprendre lors de cette nouvelle saison de The Voice Kids. Quant à M Pokora, qui compte plus d'1,5 millions d'abonnés sur Instagram, c'est le bonheur absolu dans sa vie. En effet, l'interprète de "Cette année-là"a dévoilé une photo sur les réseaux sociaux, où on le découvre le sourire aux lèvres, et où il se dit être "Un homme heureux". Un cliché qui a séduit ses fans, puisqu'il a récolté pas moins de 55 000 "j'aime" en seulement quelques heures. Après sa victoire aux côtés de Manuela l'an passé, M Pokora est-il prêt à se battre à nouveau pour remporter The Voice Kids ? Rendez-vous dès 21h sur TF1 ce samedi 19 août pour le découvrir.