Et le recordman du jour est... M Pokora ! Après avoir été "Disque de Platine", le nouvel album du chanteur, "My Way" est désormais... "Disque de Diamant" !

Un nouveau record, ça s'arrose ! M Pokora vient d'avertir ses fans sur les réseaux sociaux du nouvel exploit qu'il a relevé : son dernier album My Way, est désormais Disque de Diamant ! "MERCI. Grâce à vous, l'album My Way est certifié Disque de Dimant avec + de 500 000 exemplaires vendus", écrit-il sur Twitter. Et d'ajouter "MERCI du fond du cœur d'avoir fait de cet album VOTRE album..." Ce record s'ajoute à la liste des nombreux autres exploits du chanteur. Souvenez-vous, au mois de novembre dernier, son dernier bijou s'est classé Disque de Platine, dix jours seulement après sa sortie.

Dans une interview accordée à MYTF1, le chanteur est revenu sur cet opus, qu'il considère comme "le plus gros succès de [sa] carrière. "Quand on sort un nouvel album et d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un album concept, on ne sait pas du tout comment le public va l’accueillir. J’avais envie, depuis longtemps de faire cet album hommage, de reprendre ces tubes dont la plupart sont issus du répertoire mythique de la Motown, de faire un album qui donne juste envie de chanter et danser. C’est le plus gros succès de ma carrière". Actuellement au festival de musique Coachella, M Pokora va avoir le temps de savourer cette nouvelle récompense, et pourquoi pas autour d'un barbecue ? On vous laisse imaginer...

M Pokora, un artiste multi-casquette

Qui arrêtera M Pokora ? Chanteur, danseur, auteur-compositeur et désormais coach, le musicien à la crinière blonde platine fait les beaux jours de The Voice chaque samedi soir sur TF1 depuis quelques mois. Drôle, généreux mais très exigeant, il prend son rôle de coach très au sérieux. Dans une récente interview accordée à TF1, il évoque cette nouvelle caquette qu'il endosse avec beaucoup de sérieux. "Je suis un artiste exigeant et impliqué dans ce qu’il entreprend. Si je m’investis, je souhaite que les talents en fassent autant. Il ne faut pas prendre cette aventure à la légère car on est tous là dans le but précis d’aller le plus loin possible. Je veux faire en sorte qu’ils bénéficient d’une belle éclosion, chacun dans leur domaine, leur style et leur personnalité". Vous êtes prévenus : avec Matt, c'est du travail avant tout !