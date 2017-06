Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

M Pokora est sur tous les fronts. Dès le lendemain de la finale de la saison 6 de The Voice, le coach a publié une story sur Instagram dans laquelle il dévoilait son changement de look radical.

Avis à tous les fans de M Pokora. Samedi soir, le nouveau coach de l’émission a eu le plaisir de voir son talent finaliste remporté la grande victoire de la saison 6 de The Voice. Après avoir célébré cette victoire comme il se doit et s’être remis de ses émotions, le jeune chanteur a rapidement repris la parole sur ses réseaux sociaux et notamment sur Instagram via une story qui a littéralement fait l’effet d’une bombe. M Pokora a, en effet présenté à ses 1,5 millions d’abonnés son changement de look radical.

Que les fans se rassurent, le chanteur est simplement revenu à sa couleur de cheveux naturelle. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce nouveau look a reçu un accueil particulièrement positif de la part de ses fans. Si certains semblent ravis du retour au brun pour le jeune homme, d’autres ont tenu à souligner que peu importe la couleur M Pokora était toujours aussi sexy. Rappelez-vous, le coach de la saison 6 de The Voice avait opté pour le look blond platine pour la présentation de son dernier album à succès My Way, un album de reprises en hommage à Claude François. Ce changement de look du chanteur cache-t-il la préparation d’un nouveau projet pour très bientôt ?