Après avoir évoqué sur les réseaux sociaux l'anniversaire de ses 14 ans de carrière, le chanteur a dévoilé des images de sa famille. Loin des plateaux télé et des studios d’enregistrement, le juré deThe Voice s’est, en effet, offert une pause bien méritée avec ses parents. Des retrouvailles que M Pokora a tenu à partager avec son million d’abonnés sur Instagram. Plus exactement de sa mère Brigitte et de son père André Tota aux côtés desquels Matt Pokora pose fièrement : "Profite de tes parents car rien ne peut remplacer l’amour des siens. Vous êtes très beaux", a écrit l’une d’entre elles." Les images ont suscité de vives réactions sur la toile : "Magnifique", "Il n'y a rien de plus précieux que l'amour des parents", "Vous êtes beaux", "J’adore cette photo."

Ces photos sont d’autant plus exceptionnelles que les parents de M Pokora sont séparés. L'interprète d'Alexandrie Alexandraavait d’ailleurs évoqué leur divorce dans son album R.E.D sorti en 2015. A cette occasion, il confiait au Parisien : "La séparation de mes parents a été un soulagement pour moi parce que ça a toujours été le bazar entre eux. Je ne les ai jamais vus se prendre la main ou s’embrasser. Voir mon père quitter la maison, réaliser que l’on ne dormirait plus tous ensemble sous le même toit, a été un déchirement," avait-il déclaré à nos confrères.





D.A.D 💉 Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 29 Août 2017 à 11h22 PDT





M.A.M.A 💉 Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 29 Août 2017 à 11h28 PDT