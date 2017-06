Par | Ecrit pour TF1 |

Une relation très fraternelle s'est tissée entre M Pokora et Lisandro, le vainqueur de The Voice 2017. Le coach a adressé un beau message à son talent, à l'issue de la finale.

Lisandro Cuxi et M.Pokora, c'est le duo gagnant de cette édition 2017 de The Voice. A l'issue de la finale, samedi 10 juin, le public a largement plébiscité le jeune homme de 18 ans, découvert dans The Voice Kids.

Entre le coach et le talent, c'était l'entente parfaite. Une relation très fraternelle s'est tissée entre ces deux-là, si bien que Lisandro a déclaré que M. Pokora était "officiellement son grand frère". Plus qu'un modèle, c'est désormais son mentor, assure le jeune homme. Pour M Pokora, travailler avec Lisandro semblait être un vrai plaisir. D'ailleurs, à l'issue de la finale, le coach, fier de son poulain, n'a pas hésité à dire tout le bien qu'il pensait de lui. Alors qu'il venait de recevoir le trophée du meilleur coach, le nouvel interprète de "Belinda", s'est lancé dans une tirade en forme de déclaration de flamme.

"Je suis très fier de ce petit", a déclaré le Strasbourgeois avant de dresser le portrait de Lisandro : "Il fanfaronne, il est sûr de lui quand il est sur scène, il sait ce qu’il a à faire, mais c’est quelqu’un de très humble qui se remet en question. Il prend du plaisir sur scène, il ne se la raconte pas, il s’éclate".

M Pokora a aussi eu une pensée pour tous les autres talents de son équipe. Il leur dédie le trophée, parce que "c'est la victoire d'une équipe", a-t-il rappelé. "Merci à tous les talents qui m'ont fait confiance et qui sont venus avec moi".