Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

C'est ce samedi 19 août à 21H que débute la toute nouvelle saison de The Voice Kids. Pour cette quatrième édition, les coachs Jennifer, M Pokora et Patrick Fiori s'installeront à nouveau dans les mythiques fauteuils rouges du plateau. Tous ont un seul et même but, dénicher la nouvelle voix de demain. Les coachs seront prêts à tout pour remporter des talents dans leur équipe, et se battront sans relâche pour y parvenir. Mais ce combat artistique se fait dans la bonne humeur, et l'entente entre les trois artistes français est au beau fixe. Et pour preuve, M Pokora n'a pas hésité à encourager la chanteuse Jenifer, qui a traversé une période difficile.

En effet, pour cette saison 4, Jenifer fait son grand retour sur le devant de la scène. Après l'accident de son bus de tournée, qui a coûté la vie à deux personnes, la chanteuse, très affectée par ce drame, se sent prête à reprendre du service. Et elle peut compter sur le soutien de son ami M Pokora dans ces moments difficiles. L'interprète de "Belinda" reste très proche de Jenifer et a tenu à rassurer son public : "Ça va aller pour Jen. Il lui fallait un moment pour digérer tout ça, mais elle va aller de l'avant" a-t-il déclaré. Rendez-vous donc ce samedi 19 août à 21h pour découvrir les toutes premières auditions à l'aveugle de la quatrième édition de The Voice Kids.

Préparez-vous pour la saison 4 de The Voice Kids