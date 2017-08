Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Elle mise assurément sur son grain de folie. Sahna, 11 ans, se dit « un petit peu fofolle ». Elle adore les paillettes, les mangas et … ses oreilles de chat qu’elle garde en permanence sur la tête. « C’est devenu mon porte-bonheur », affirme-t-elle. Même Nikos et Karine Ferri ont droit à leurs propres paires d’oreilles ! C’est donc avec ses fameuses oreilles de chat que la jeune fille qui vit à Valence s’avance sur scène pour interpréter « Come » de Jain et tenter de séduire nos trois coachs.

Aussi à l’aise dans les graves que dans les aigus, Sahna va les enthousiasmer et ils seront trois à se retourner pour la découvrir. « Tu nous as envoyé de belles ondes, reconnaît M Pokora pour convaincre la jeune fille de rejoindre son équipe de talents. Tu nous a fait danser, tu as fait danser le public. » Mais le chanteur, vainqueur de la saison 3 avec Manuela, ne s’arrête pas là et voit déjà plus loin. « J’ai vraiment envie de te voir sur une ballade, parce que je pense que tu es une très, très bonne interprète. »

Une argumentation qui va payer, mais Sahna va faire les choses à sa manière. C’est en couronnant le coach qu’elle désire rejoindre avec ses oreilles de chat qu’elle dévoilera son choix. Et c’est M Pokora qui hérite du précieux serre-tête ! Déjà le deuxième talent à choisir l’interprète de « Le monde » et « Juste un instant ».