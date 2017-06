Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Il a gagné The Voice Kids avec Manuella, M Pokora remporte aussi The Voice version adulte, dès sa première participation.

M Pokora a aussi reçu un trophée. En effet, le chanteur s'est vu remettre le trophée du meilleur coach. En menant son poulain, Lisandro Cuxi jusqu'à la victoire, M Pokora fait un coup double. Alors qu'il participait pour la première fois à The Voice Kids, en tant que coach, le chanteur strasbourgeois a réussi à faire de Manuella, la gagnante de la troisième édition. Dans la foulée, il prend place dans la version adulte du concours de chant. Même scénario. Première participation, première victoire. Deux trophées remportés consécutivement sur deux années. Une cadence de champion pour M Pokora.

Karine Ferri lui a ainsi remis le trophée du meilleur coach. Et le chanteur ne s'est pas privé de le rappeler en soulevant sa coupe tel un footballeur gagnant la Ligue des Champions. "Ca fait deux!", a-t-il déclaré. Le coach s'est dit aussi "très fier de ce petit", en parlant de son talent Lisandro. "Il a bossé d'arrache-pieds, il y a un truc avec Lisandro, c'est qu'à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, que je lui demandais la perfection parce que j'estimais qu'il pouvait atteindre la perfection vu le talent qu'il avait, jamais il m'a contredit. Il a toujours écouté, pris sur lui, travaillé dans le silence et ça aussi c'est une preuve qu'il est prêt pour ce qu'il va l'attendre dans les années à venir".

En remportant The Voice dès sa première participation en tant que coach, M Pokora imite donc Mika et Zazie. C'est deux-là, avaient en effet, permis à leur talent de gagner le concours. On se rappelle de Kendji Girac, pépite de Mika et de Lilian Renaud.