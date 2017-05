Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Ces derniers temps, Matt Pokora a un emploi du temps très chargé. Outre son rôle de coach dans The Voice, le chanteur de 31 ans sillonne depuis des mois les routes de France à l’occasion de sa tournée My Way Tour. C’est simple, l’interprète de Juste une photo de toi enchaîne les succès. D’ailleurs, il s’est même vu décerner récemment un disque de diamant pour My Way, son album de reprises en hommage à Claude François. Une distinction qui récompense les opus qui ont réussi à cumuler au moins 500 000 ventes.

Malgré toutes ces occupations, Matt Pokora parvient tout de même à s’octroyer quelques moments de détente. Ainsi en avril dernier, le chanteur avait profité d’une petite pause dans sa tournée pour faire une petite virée en Californie où il a ainsi pu assister au festival de Coachella.

Cependant, pas besoin de partir aussi loin pour prendre du bon temps. Ainsi, samedi soir, M Pokora a décidé de faire la fête en très bonne compagnie. En effet, comme en atteste une photo publiée ce dimanche 7 mai sur le compte Instagram de la star, l'artiste a décidé de faire une virée entre mecs. Le jeune homme prend en effet la pause en compagnie d’un ami mais également de l’acteur américain Jamie Foxx en personne. « A propos de la nuit dernière #paris », a-t-il ainsi écrit en légende du cliché en n’oubliant pas de taguer son ami Taylor Chiche et le comédien que l’on a vu notamment dans Django Unchained, Ray ou encore Collatéral. D’ailleurs sur une vidéo mise en ligne sur le compte Instagram de Taylor Chiche, on entend même la star américaine dire « bonsoir » en français.

Une fois que les directs de The Voice auront commencé, Matt Pokora ne sera plus aussi libre le samedi soir.





About yesterday night @iamjamiefoxx @taylorchiche #paris Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 7 Mai 2017 à 4h12 PDT