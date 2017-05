Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

On le sait chanteur mais aussi acteur. Que ce soit dans ses clips ou lorsqu’il interprète brillamment Robin des Bois, M Pokora excelle et sait complètement adopter la peau de personnages radicalement différents. Pourtant il arrive toujours à nous surprendre. Depuis le début de cette saison de The Voice il n’a pas hésité à sortir son portable pour appeler Soprano, à transformer un bout de papier en cœur et à multiplier les originalités. Lors de l’épreuve ultime de Marius le coach décide de montrer un autre de ses talents : le mime.





En prenant un maximum de risque Marius choisit de chanter Etre un homme comme les autres une chanson interprétée par un ours dans le mythique Livre de la jungle. Joignant le geste à la voix, le talent se déplace comme un animal pendant sa prestation. Malheureusement son pari ne paie pas et sa coach Zazie décide de sauver Emmy Liyana. C’est alors que M Pokora décide de voler un des talents de Zazie. Il a le choix entre Alexandre Sookia et Marius. Pour montrer sa décision il se met à se déplacer comme un ours pour rejoindre Marius. Si tout le monde comprend immédiatement quel talent le coach a choisi, tout le monde est aussi surpris par les dons de M Pokora. Son mime est en effet parfait et si on ne le connaissait pas on pourrait presque croire qu’il est un ours. Décidément qu’il chante ou qu’il joue un rôle, M Pokora est toujours parfait !