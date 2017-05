Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le chanteur et coach de « The Voice » est un très bon ami du boxeur Anthony Joshua. Samedi soir, il était donc à Londres pour soutenir son champion !

Samedi soir, le boxeur britannique Anthony Joshua a remporté un combat d’anthologie contre l’Ukrainien Wladimir Klitschko, envoyant son adversaire au tapis à plusieurs reprises dans le 11e round avant arrêt de l’arbitre. A la fin du combat, on a pu voir M Pokora monter sur le ring avec les amis de Joshua pour fêter le nouveau champion IBO-WBA-IBF des poids lourds. Un moment que le coach de The Voice a immortalisé par une petite vidéo sur son compte Instagram.

Dès le lendemain, M Pokora posait aux côtés du nouveau roi des poids lourds à Londres. La photo montre les deux hommes assis en pleine conversation avec les trois ceintures du champion bien en vue. « Celle-là est pour les livres… Le jour d’après… Fier de toi mon frère #stayhungry #stayhumble » a commenté le chanteur en légende de ce post qui a déjà récolté près de 56 000 like !

M Pokora fait actuellement une petite pause dans sa longue tournée 2017 pour promouvoir son album hommage à Claude François, « My Way ». Avant de décoller pour Londres et le stade de Wembley où il est allé soutenir Anthony Joshua, il était ainsi chez lui, à Strasbourg, pour un concert qui a une nouvelle fois ravi ses fans. Prochaine étape, Brest le 11 mai, première date d’un mois qui s’annonce chargé !





If you didn't know... now you know! Congrats brother! A day to remember 🥊 What a night! #AJboxing #joshuaklitschko @anthony_joshua #teamAJ Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 30 Avril 2017 à 5h48 PDT





This one's for the books... The day after... #AJboxing 🥊🌍Proud of you brother... #stayhungry #stayhumble Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 30 Avril 2017 à 12h31 PDT