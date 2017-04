Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Les battles se sont terminées en apothéose avec une confrontation entre deux garçons aux univers radicalement opposés. M Pokora mettait le point final de l'épreuve avec Nico Liliu et Kuku sur Hey Ya, tube d'Outkast revisité par Obadia Parker. Le titre est dépouillé de tous ses arrangements funky pour une douceur presque folk.

Nico n'est pas un inconnu pour M Pokora puisqu'il se sont côtoyés pendant deux ans sur la comédie musicale Robin des Bois. Mais, sur The Voice, pas de place pour les affinités particulière, les talents sont jugés sur le moment présent. Lors des répétitions, Kuku n'est pas rassuré car il ne sent pas à l'aise avec le titre : "ce n'est pas mon univers, mais je dois le faire", se résonne l'Américain. M Pokora le rassure : "pas de frustration".

Les deux garçons se font plaisir sur la scène, insufflent leurs propres univers dans la chanson et provoquent la standing ovation des quatre coachs. Pour Zazie, "Nico a une technique absolument incroyable... mais il y a quelque chose, chez Kuku, de l'ordre du sacré". Florent Pagny, lui garderait Nico car il estime que "l'élève est en train de dépasser le maître, Kuku". Mika poursuit : "la voix de Kuku, c'est comme une grande maison, on rentre dedans, tu prends ta place grave".

M Pokora est partagé au moment de choisir entre ses deux talents. Il s'explique : "C'est un secret pour personne, Nico je le connais très bien, on a partagé des choses, ta voix je la connais et c'est quelqu'un qui est plus à même d'aller sur des registres différents et assimiler très vite ce qu'on lui demande", mais en même temps : "Kuku il a une présence, une aura très forte et il a vraiment son univers, sa patte à lui, ça peut avoir ses limites". Pour la polyvalence, il opte pour Nico.