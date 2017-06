Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Tic, tac, tic, tac. Dans quelques jours, les téléspectateurs de TF1 et les coachs devront faire leur choix pour désigner le grand gagnant de cette saison 6 de The Voice. M Pokora, Florent Pagny, Mika et Zazie ont chacun un finaliste qui représentera leur équipe le 10 juin prochain pour une soirée qui s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle avec des invités d’exception qui seront sur le plateau de TF1. Chaque coach espère avoir dans son équipe celui ou celle qui succédera à Slimane et remportera le titre de Plus belle voix de France. A quelques jours de cette grande soirée de finale, M Pokora a tenu à revenir sur les grands moments de cette saison avec son poulain. Il a posté une photo réalisée

En légende de cette photo postée sur Instagram, on peut lire : « Tu te rappelles le jour où tu as choisi de venir dans mon équipe? Je t'ai pris dans mes bras et je t'ai dit "toi je ne te lâche pas"... On y est... Focus sur la finale... Il faut finir le travail maintenant mon petit... Pour notre équipe... I got your back... ». Comme on pouvait s’y attendre, cette photo réalisée par Nikos Aliagas a suscité de nombreuses réactions et a été likée près de 62 000 fois. Mais le suspense reste entier. A votre avis, qui remportera la saison 6 de The Voice ?