Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Avec la victoire de Lisandro Cuxi samedi soir, M Pokora a réalisé un joli doublé. Coach de Manuela, la gagnante de la dernière saison de The Voice Kids, il a vu un deuxième poulain terminer sur la plus haute marche du podium. Très fier de son talent qui a remporté The Voice 6 avec plus de 30% des voix, M Pokora lui a fait une belle déclaration sur les réseaux sociaux. Après son beau message lancé sur la scène de The Voice samedi soir, le coach a ajouté sur Instagram : "Oui mon petiiiiiiit! Tu l'as fait!!! @lisandrocuxi #proudcoach #thevoice #winners #teammatt je te lâche pas... MERCI à vous de l'avoir soutenu! On est ensemble..." Un message accompagné d’une photo montrant Lisandro Cuxi posant avec son coach et son trophée.

Pour cette jolie finale de haut niveau, qui rassemblait également Vincent Vinel (équipe Mika), Nicola Cavallaro (Team Zazie) et Lucie (la protégée de Florent Pagny), Lisandro Cuxi a repris en solo L’Envie d’aimer, un titre tiré de la comédie musicale Les Dix Commandements. "Sa génération a tendance à chanter des gros tubes. Il est vraiment allé sur plein de registres différents (…) A 17 ans, s'ouvrir autant à d'autres musiques, c'est remarquable. Ce soir, il vient, il chante avec son coeur tout simplement. Il distribue toutes ces belles ondes", a d’ailleurs confié M Pokora après cette prestation. Tout comme les autres finalistes, Lisandro Cuxi a eu droit à deux duos samedi soir. Il est monté sur scène avec son coach pour revisiter Cry Me A River de Justin Timberlake avant d’entonner Mon Everest avec Soprano.

Revivez ci-dessous le duo Soprano/Lisandro Cuxi sur la scène de The Voice 6 :