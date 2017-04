Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Personnage singulier à souhait, Ry’m est un talent reconnu dans le monde entier. Il se produit en effet avec son groupe dans de nombreux pays. N’hésitant pas à déstructurer les tubes anglais avec son piano vertical il chante à merveille dans la langue de Shakespeare. De son propre aveu il n’a jamais chanté en français. Est-ce par provocation, par défi ou tout simplement pour l’obliger à se dépasser, toujours est-il que M Pokora décide de lui demander de chanter dans notre langue en s’appropriant For Me Formidable de Charles Aznavour.





Face à Aurelle le talent va donc devoir démontrer qu’il excelle dans tous les registres… Un véritable challenge d’autant plus qu’il reconnaît qu’il n’a pas l’habitude de mélanger rythmique et poésie. Pour autant le texte de la chanson permet à chacun d’exprimer un côté crooner et une partie en anglais peut aider Ry’m à exprimer l’étendue de ses capacités. Le duel s’annonce donc passionnant. Au final les deux talents assurent un show extrêmement surprenant. Réussissant tous les deux à s’approprier les paroles et la scène, Aurelle et Ry’m nous offrent un véritable spectacle. L’espace de la chanson tout le monde oublie qu’ils s’affrontent sur un plateau de télévision et non dans un théâtre. C’est une véritable comédie musicale que tous les deux proposent. Malheureusement il ne doit en rester qu’un… Après une multitude de compliments et une hésitation plus que longue M Pokora décide finalement de retenir Ry’m.