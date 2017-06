Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Nous avons passé le temps des yeux rougir et tout le mal nous l’avons oublié Un arc-en-ciel a remplacé la nuit Je ne vois plus que toi (toi), toi (toi) et le soleil Hier encore dans mon cœur j’avais froid Hier encore, je vivais sans toi… Nous n’aurons plus jamais un seul jour de pluie Oui, tous les nuages se sont dissipés Il faut me croire encore quand je te dis Je ne vois plus que toi (toi), toi (toi) et le soleil", chante M Pokora dans Toi et le soleil. Le chanteur, qui officie chaque samedi soir dans The Voice en tant que coach, accueille l'arrivée de l'été avec brio avec un nouveau clip live haut en couleur. Capté depuis sa grande tournée My Way Tour, le clip est un véritable hymne à l'amour. Complet et généreux, l'artiste met en scène ses musiciens, ses MP's, mais aussi son public, qui le suit depuis ses premiers pas dans la chanson.

Des fans conquis...

Ce clip, M Pokora le décrit lui-même comme un cadeau à ses fans. Pas étonnant alors que les commentaires fusent sur Twitter depuis la mise en ligne de la vidéo il y a à peine quelques minutes. Sur les réseaux sociaux, les fans de M Pokora sont déjà très nombreux à avoir visionner le clip et remercier leur idole. "J'aime tellement tes clips en live comme ça", "Merci de m'avoir fait revivre la tournée en 3 minutes", "Juste magique, tellement plaisir de te voir heureux avec le sourire. Époustouflant ce clip, je ne me lasserais pas de le regarder", "Avec ce clip on n'a pu voir les coulisses de ta tournée et ça j'adore le mwt est juste incroyable et j'aimerais trop te revoir sur scène", écrivent-ils. Découvrez sans plus tarder le nouveau clip du chanteur strasbourgeois.





