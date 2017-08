Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Une ambiance de franche camaraderie règne sur le plateau de The Voice Kids. Et ce n'est pas M Pokora et Patrick Fiori qui vont dire le contraire... L'interprète de "Comme d'habitude" s'est donné à cœur joie d'imiter son ami corse... Regardez !

Attention, séquence d'anthologie en perspective... Sur le plateau de The Voice Kids, l'humeur est à la détente et au fou-rire. Et pour les deux coachs de cette saison 4, l'ambiance est plutôt excellente. Si bien que M Pokora s'est donné à cœur joie d'imiter les commentaires émis par Patrick Fiori lorsqu'il s'adresse aux talents. Le tout avec l'intonation et le timbre de voix du chanteur corse s'il vous plaît ! « Tu m’as ouvert le cœur en deux. Ici, il y a l’éventail et là il y a mon cœur », commence à proférer l'interprète d'Alexandrie, Alexandra. Et d'enchaîner : « Tu es comme plein de petites étoiles. Nous allons faire un extraordinaire voyage au pays des merveilles ». L'artiste évoque également la fâcheuse tendance qu'a Patrick Fiori à parler de vibrato aux talents : « Et quand tu es posée, ton vibrato, il faut que tu me l’envoies ». Mais qu'en pense le coach qui vient tout droit de l'Île de Beauté ? Eh bien, il en rigole. Il n'hésite d'ailleurs pas à saluer l'effort fait par M Pokora pour prendre cette intonation. « Il y a un petit côté Maïté dans la voix », glisse-t-il à son ami, devant les rires du public et Jenifer. Regardez :







Ce samedi, coachs et talents vous ont concocté un prime de haute voltige ! M pokora, le showman de cette saison 4 de The Voice Kids n’en mène pas large quand un jeune talent lui donne la « chair de poule ». Jenifer, elle, est au bord de se décrocher la mâchoire tellement elle est impressionnée par le talent des « Kids ». Quant à Patrick Fiori, il remarque que le niveau est encore monté d’un cran, cette saison. Côté chanson, nos jeunes talents vont s’attaquer à des chansons mythiques, parmi lesquelles All by myself, de Céline Dion, mais aussi le légendaire Imagine de John Lennon ou encore le tube de Christophe Maé, Il est où le bonheur ?.

The Voice Kids, samedi à 21h00 sur TF1 !