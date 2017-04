Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

M Pokora sait comment faire plaisir à ses fans et à sa communauté. Très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, le chanteur et coach dans la saison 6 de The Voice, partage les moments forts de son quotidien. Actuellement en tournée dans le cadre du MyWayTour, il enchaîne les dates de spectacle pour le plus grand bonheur de ses fans. Jeudi 27 février le chanteur a posté une photo sur Instagram qui a fait l’effet d’une bombe. On y découvre M Pokora torse-nu et très sexy après sa séance de sport pendant son séjour à Nice avant de donner son concert du soir.

En légende de cette photo, on peut lire un long message de M Pokora qui résonne comme une belle leçon de vie. " Les vrais champions aiment autant le processus que les récompenses à la fin du processus... La plupart des gens veulent la récompense sans passer par la case "efforts"... Le travail paie toujours... La réussite n'arrive pas par hasard ou par chance... #karma#onrécoltecequelonsème "a-t-il écrit à ses fans. Sans surprise, cette photo a suscité de nombreuses réactions de la part de ses fans qui n’ont pas manqué de mettre en avant le physique très avantageux du jeune homme. " Wahou, j’en perds mes mots", "Magnifique", "M Pokora a vraiment un corps de rêve " pouvait-on lire dans les commentaires.