Une nouvelle règle qui réserve bien des surprises ! Elle permet en effet à chaque coach de voler des talents tout au long des battles. Seul souci, lorsqu’ils volent un talent, ils éliminent le talent qu’ils avaient précédemment dérobé à l’un de leurs camarades. Face à cette nouveauté Mika se montre pour le moins désemparé lorsqu’il buzze pour sauver Dilomé. De fait il risque d’éliminer Léman et avoue qu’il faut vraiment justifier son choix. A peine quelques secondes plus tard, M Pokora vit le même souci.





« Je m’étais promis de ne pas faire ça et de ne pas remplacer un talent. Mais j’ai envie d’être juste et j’ai vraiment pas envie de le laisser partir ». C’est avec ces termes spontanés mais choisis que M Pokora décide de revenir sur la promesse qu’il s’était faite. Il faut reconnaître que Dilomé a époustouflé les coaches lors de sa battle face à Emmy Liyana. Du coup Camille Esteban risque aussi d’être éliminée. Hasard du sort, c’est Dilomé qui départage les deux coachs et choisit M Pokora. Si cette nouvelle règle renforce le suspens, elle démontre aussi à quel point les talents sont doués et méritent d’aller plus loin. Quant à M Pokora, il apprend à ses dépens qu’il vaut mieux tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler…