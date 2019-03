Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 2 mars, sur TF1 : Makja se frotte aux plus grandes interprétations de la chanson française en reprenant du Orelsan.

Makja est un amoureux des mots, un défenseur de la langue française. Tout commence à l’adolescence. Puisqu’il ne veut pas que les autres parlent pour lui, il commence à écrire ses propres textes. Utiliser les mots du quotidien et les mettre en musique, c’est ce que ce bordelais de 38 ans préfère faire. Animateur d’atelier d’écriture et d’expression, il a su faire de sa passion son métier. Pour lui, une chanson a un réel pouvoir sur les gens et ce soir, dans The Voice, Makja se lance un “défi stimulant”: interpréter, pour la 1ère fois, les mots d’un autre, tout en y apportant son propre style.

“Tout va bien” - Orelsan

Sur la scène de The Voice, Makja chante “Tout va bien” d’Orelsan. Jenifer est séduite et Mika pour la troisième fois de la soirée, se retourne à la dernière seconde. “Je sais pourquoi ils ont appuyé. Ils ont entendu dans votre interprétation, que vous pouviez faire autre chose,” souligne Julien Clerc. “Ça m’a fait penser à de grandes interprétations à la Brel. J’ai été au delà de la chanson d’Orelsan,” commente Jenifer. “Une interprétation libre. Ça m’excite !” se réjouit Mika. “Je vais choisir Jenifer mais merci pour vos retours”. Bienvenue dans The Voice, Makja. “Merci d’avoir été sensible à la singularité,” lance le talent à sa coach.