Par | Ecrit pour TF1 |

Elle a toujours soutenu son fils. La mère de Lisandro était là à chaque prime pour suivre les prouesses scéniques de Lisandro. Avant la finale, évidemment, elle a tenu à adresser quelques mots à son fils, non sans émotion. En retenant ses larmes. Le message est diffusé avant le duo de Lisandro avec le rappeur Soprano.



Les deux allaient chanter Everest. Comme une réponse aux mots de la maman. Cette dernière répétait combien Lisandro a travaillé, plus de cinq heures par jour, après l'école. Il a appris à chanter et à danser. Il ne cessait de répéter qu'il voulait donner "tout ce que toi, tu ne pouvais pas nous donner".



Son fils, c'est sa fierté. Et elle a été si fière après sa prestation sur Bruno Mars. Il a pleuré. Elle aussi a pleuré, voyant son fils si à l'aise, si showman. Elle encourage son petit génie à suivre les pas de ses idoles, Bruno Mars, Justin Timberlake et Soprano.



Avec le rappeur marseillais, Lisandro répète : "tout est possible quand tu sais qui tu es, tout est possible quand tu assumes qui tu es". Et si quelque chose a changé depuis le début de l'édition 2017, c'est que justement, désormais le jeune homme s'assume. "Il ne se cache plus derrière son talent", résume M Pokora.