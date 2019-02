Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Samedi dernier, lors du second prime des auditions à l’aveugle de "The Voice", Mano a fait sensation avec sa reprise de Metallica, “Enter Sandman”. INTERVIEW.

A 42 ans, ce polynésien à la carrure atypique, rêve de faire le tour du monde avec sa musique inspirée du rock et du métal, et ses tatouages qu’il décrit comme “son identité inscrite sur sa peau”. Grand fan de l’émission, Mano a parcouru 18 000 kilomètres pour tenter sa chance à The Voice et il prévient : “ce n’est pas pour rentrer tout de suite”. Avec 2 coachs retournés, Julien Clerc et Mika, Mano poursuit l’aventure dans l’équipe de ce dernier. Sur les réseaux sociaux depuis sa prestation, c’est le buzz ! Aujourd’hui depuis sa Polynésie, il répond aux questions de MYTF1 et assure “Je vais très bien, je suis chez moi, en famille et il fait très beau”.



"C'était puissant"

Samedi soir, il a regardé le prime de The Voice avec sa petite famille autour de lui. “J’étais très content mais stressé en même temps de me voir pour la première fois aux auditions à l’aveugle,” confie le talent. “Ma famille était vachement impressionnée par mon passage, fière de moi. C’était puissant quoi !” A la fin de l’interview, Mano envoie un message à tous les internautes qui lui témoignent du soutien : “Merci pour vos encouragements, vos remerciements. Ça me touche vraiment et grâce à vous, je fais le buzz !”

Si vous avez manqué sa prestation de samedi soir, découvrez Mano avec "Enter Sandman" de Metallica :





