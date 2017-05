Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, Manoah a chanté "Down on my knees" de Ayo. Un choix risqué compte tenu de la difficulté vocale de la chanson. Mais qu’importe. S’il n’a pas été repêché par Mika, le talent a provoqué une vive émotion chez Florent Pagny.

Manoah jouait sa place face à Marvin Dupré et Vincent Vinel. Sur la scène de The Voice, les trois pointures ont, à tour de rôle, chanté une énième chanson pour convaincre Mika, confortablement assis dans son siège rouge, qu’ils méritaient de poursuivre l’aventure. Après des minutes d’hésitations, c’est vers Vincent Vinel que s’est tourné le coach pour les primes en direct. Si elle a échoué face à son ami, Manoah n’est pas en reste. La justesse et la précision de sa prestation ont été acclamées non seulement par le public, mais aussi par les coachs et Nikos Aliagas. Florent Pagny, qui a rapidement repéré le potentiel de l’artiste de 17 ans a même versé une larme. Le chanteur a été touché par la prestation mais aussi par ce bout de femme. "Je voulais vous remercier très sincèrement car vous m’avez fait confiance, vous m’avez touché, puis volé et vous m’avez apporté quelque chose dans mon estime et ça me fait beaucoup de bien". Face à ces quelques mots adressés à Mika, Florent Pagny a versé quelques larmes. "Elle m’a tiré les larmes la gamine, quand elle a dit au revoir. C’est le mot estime qui m’a touché, c’était beau", a-t-il déclaré à Nikos Aliagas.Manoah, un parcours sans faille



Lors de son audition à l’aveugle, c’est Zazie qui a repéré Manoah. Au fur et à mesure de son parcours, Manoah a dû faire face à d’autres talents tout aussi bons qu’elle. Lors des battles, la jeune femme a gagné en maturité, mais cela n’a pas été suffisant. Vaincue, elle a vite été repêché par Mika, qui "ne pouvait pas la laisser partir comme cela".